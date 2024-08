Uomini e Donne amata coppia nata nel programma accusata di essere fake | la replica dell’ex tronista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 24 agosto 2024) Un’exdihato ai tanti utenti dei social che hanno messo in dubbio l’autenticità della sua relazione. Stiamo parlando di Rosa Perrotta, che concluse il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi scegliendo Pietro Tartaglione, al quale è legata da circa sette anni e dal quale ha avuto due figli, Domenico Ethan e Mario Achille. Di recente, Rosa ha pubblicato degli scatti in cui appare con Pietro in Costa Smeralda, intenti a godersi le vacanze estive. Tuttavia, nella sezione commenti del post social, diversi utenti hanno sottolineato la poca spontaneità degli ex protagonisti di. “Che fatica fingere” o “Mamma mia che finzione poi fra due settimane ci siamo lasciati“, sono il genere di commenti di chi ha accusato Rosa e Pietro diuna ““.