Un Posto al Sole anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024 | cambio di guardia in portineria Rosa se ne va torna Raffaele

(Di sabato 24 agosto 2024) Ledi Unaldal 26 al 30ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Le nuove trame prenderanno il via con il ritorno di. Dopo due settimane in cuici ha tenuto compagnia facendoci rivivere i momenti più emozionanti della passata stagione, giungerà per lei il momento di lasciare di nuovo ilal portiere “storico” del palazzo. Con l’episodio in onda lunedì 26prenderà il via ufficialmente la 29° stagione Upas.Upas, trama puntate dal 26 al 30Come già avevamo intuito nelle ultime batture della passata stagione, verrà dato ampio spazio alla storyline di Alberto Palladini. La stagione passata si è conclusa con l’avvocato che stringeva un accordo diabolico con il boss Torrente.