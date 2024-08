The Crow - Il corvo il regista risponde alle reazioni dei fan | Uscite da casa invece di scrivere cattiverie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Gli spettatori hanno condiviso i loro pensieri su The- Ile, se il CinemaScore è indicativo, non lo stanno apprezzando più dei critici. Gli spettatori hanno condiviso i loro pensieri su The- Ile, se il CinemaScore è indicativo, non lo stanno apprezzando più dei critici. Ma cosa ne pensa ilRuper Sanders delleal suo remake? Lionsgate ha aspettato il più a lungo possibile prima di togliere l'embargo sulle recensioni di The. Visto che il film si trova al 21% su Rotten Tomatoes con un consenso della critica che lo definisce "noioso e con poco ritmo", non è difficile capire perché. Ora, però, anche gli spettatori abituali si sono fatti sentire e a quanto pare i