Solingen è ancora caccia all’autore della strage al Festival della diversità La polizia | Non possiamo ancora diffondere il suo identikit

(Di sabato 24 agosto 2024) Èin circolazione il responsabileavvenuta nella serata di venerdì 23 agosto a, in Germania, dove tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in un attacco con coltello. In una conferenza stampa con i giornalisti, latedesca ha confermato di aver fermato un 15enne e si sta verificando se sia collegato all’attacco oppure no. L’adolescente è stato sentito parlare in un colloquio sospetto con un’altra persona poco prima dell’attentato. Pur avendo ascoltato diverse testimonianze, gli investigatori hanno detto che non èpossibile divulgare l’del ricercato. Secondo alcune indiscrezioniBild, le forze dell’ordine starebbero cercando un uomo tra i 20 e i 30 anni, alto 1,70-1,75 centimetri. L’uomo in questione avrebbe una barba colta e folta, un fisico da sportivo e indossa vestiti neri e un cappuccio.