SmackDown 23 08 2024 Kevin Owens è davvero cambiato?

(Di sabato 24 agosto 2024) Benvenuti all’analisi dello show della WWE, tenutosi alla Capital One Arena di Washington DC. Questa puntata si preannuncia ricca di azione, con la Bloodline pronta a fare una mossa dopo l’attacco a Roman Reigns della scorsa settimana e diversi match titolati in programma. Lo show si apre con il Grayson Waller Effect. Waller e Theory invitano Cody Rhodes come ospite, ma lo interrompono continuamente. Waller accusa Cody di essere egoista e di usare i suoi amici. Cody risponde difendendo la sua amicizia cone insinuando che Waller stia usando Theory. Waller mostra un video diche tradisce vari partner nel corso degli anni.interviene, ammettendo i suoi errori passati ma assicurando a Cody che non accadrà con lui. Nick Aldis sancisce un tag team match per il main event.chiede il permesso di colpire Waller e scoppia una rissa.