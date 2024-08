Senza Osimhen il Psg vola | 6-0 al Montpellier e Luis Enrique dice | è questa la perfezione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024), il Psg: 6-0 al: «èla» Il Psg ha travolto il (debole)6-0 e ha segnato dieci gol in due giornate. È la risposta alla partenza di Mbappé e all’infortunio di Gonçalo Ramos. A L’Equipe, pur riconoscendo la modestia dell’avversario, sono entusiasti. Scrivono che non era mai visto, dopo due giornate, un Psg che mostrasse una tale esibizione di maestria collettiva. È stato bello e abbastanza sorprendente per una squadra pronta da appena dieci giorni. Raramente, in questo periodo dell’anno, il pubblico parigino vibrava così tanto.ha spiegato, negli ultimi mesi, che stava preparandoseconda stagione. A volte faceva sorridere. Spesso, anche quando si trattava di giustificare l’esclusione di Kylian Mbappé. Ma l’asturiano aveva ragione.