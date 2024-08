My home my destiny anticipazioni 31 agosto e 1 settembre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 24 agosto 2024) Mymy31e 1La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. A partire dall’8 luglio, “MyMy” andrà in onda solo il sabato e la domenica, sostituita nei giorni feriali dalla nuova serie turca “The Family“. Mymy31e 1di Sabato 31Mujgan si dirige alla stazione degli autobus, pronta a partire per Erzurum. Qui viene raggiunta da Cemile e Nuh, che sono venuti per salutarla un’ultima volta. Nel frattempo, Burhan aspetta in macchina con un’espressione cupa e rassegnata, nascondendo una pistola. Zeynep sale in moto, pronta a partire con Baris, scatenando involontariamente la gelosia di Mehdi. Burhan esce dalla macchina, si avvicina a Mujgan e le punta la pistola contro, sparando un colpo contro di lei e poi uno contro se stesso.