Musk manda nello spazio un socio e tre poveracci | l' ultima sfida

(Di sabato 24 agosto 2024) Una nuova tappa della personale conquista dellodel miliardario Elonè dietro l'angolo. Fra pochi giorni, probabilmente fra il 26 e 27 agosto come prima data utile, salvo rinvii, la sua società spaziale privata SpaceX lancerà in orbita, dal Kennedy Space Center della Florida, la nuova missione denominata Polaris Dawn. La durata prevista è di cinque giorni, con rientro sulla Terra, teoricamente, il 31 agosto, mediante ammaraggio con paracadute nell'Oceano Atlantico o nel Golfo del Messico. È la prima missione di una capsula Crew Dragon in cui un equipaggio interamente privato di quattro persone, guidato dall'imprenditore 41enne Jared Isaacman, anziché ormeggiarsi alla stazione spaziale internazionale ISS, si spingerà a una quota molto superiore.