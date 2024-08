LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | velocità altissima dopo 30 chilometri gruppo ancora compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 In questo momento c’è grande sparpaglio, con ilche ha ripreso la sua marcia e molto probabilmente rientrerà anche su questi attacchi. Si è mosso anche Jhonatan Narvaez, uno dei favoriti per la vittoria di. 14.34 Prova ad andarsene da solo Meurisse, mentre Van den Berg arriva sugli altri fuggitivi e da dietro continuano a venire fuori all’impazzata corridori dal plotone.tantissima bagarre. 14.32 Al loro inseguimento a 7? c’è l’olandese Julius Van den Berg (Team dsm-firmenich PostNL), mentre ilinsegue a 22? e forse potrebbe dare il via libera. 14.30 E’ Ion Izagirre (Cofidis) il più attivo tra i cinque al comando in questo momento.