LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | Luna Rossa domina Ineos Britannia e affronterà New Zeland in finale!

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:19 Si chiude qui la nostratestuale della terza giornata di regateall’Cupdi Barcellona. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:19 Missione compiuta dunque per, che tornerà in acqua sperando stavolta di poter disputare una regata ad armi pari al cospetto dei detentori del titolo. 16:18 Domani dalle 14.00 spazio alla quarta e conclusiva giornata con gli ultimi match race del round robin.sfiderà proprio gli svizzeri di Alinghi, ma la regata sarà ininfluente ai fini della classifica. Latra Newsi disputerà a seguire dei tre match race conclusivi.