Kullashi | All’Inter anche per Piovani! Ho un obiettivo preciso

(Di sabato 24 agosto 2024) La nuova giocatrice dell’Inter Womenha parlato ai canali del club. Citatoil tecnico nerazzurro. ONORE – Loretaha parlato da nuova giocatrice dell’Inter Women: «Sono davvero entusiasta e felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. So che l’Inter è un grande Club e sono molto orgogliosa di essere qui.? Si sicuramente, lui è stato uno dei motivi alla base di questa scelta. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui. Serie A? È un campionato di ottimo livello e penso che stia crescendo di anno in anno. Mi piace molto il calcio che si gioca qui, spero che riusciremo a qualificarci per la prossima Champions League. L’è arrivare tra le prime tre e vorrei aiutare la squadra a centrarlo».