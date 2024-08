Inzaghi | Lautaro Martinez fuori per precauzione Taremi ci darà soddisfazioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Simoneha parlato nel pre-partita dell’incontro tra Inter e Lecce nella seconda sfida di Serie A: novità sued elogio a Mehdi. LE PAROLE – Simonesi è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Lecce: «Che piacere ritornare davanti ai nostri splendidi tifosi, siamo pronti a fare la nostra gara. Per quanto riguarda, ha avuto un affaticamento giovedì insieme allo staff abbiamo deciso di tenerlo a riposo. Quest’anno ci saranno tanti cambiamenti, secondo me siamo pronti.è un giocatore esperto che già conoscevamo come calciatore, è stato una grande sorpresa come ragazzo. Penso che cigrandi».