Inter-Lecce 2-0 il tabellino della partita della 2ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo ilvalida per la secondadiA 2024-2025. PRIMA VITTORIA – L’mette alle spalle il negativo finale col Genoa e trova la prima vittoria in questaA. Finisce 2-0 lacontro il, un successo in scioltezza davanti agli oltre 70.000 in festa del Meazza. Bastano cinque minuti a Matteo Darmian per aprire il conto in casa, con un colpo di testa su sponda di Mehdi Taremi. Nella ripresa, dopo aver rischiato praticamente zero, è un rigore procurato da Marcus Thuram (placcato in maniera plateale da Kialonda Gaspar) a valere il raddoppio trasformato al solito magistralmente da Hakan Calhanoglu. Il tutto senza Lautaro Martinez, rimasto fuori per il problema fisico che lo ha frenato ieri alla vigilia. Questo ildi