Il ghiacciaio Fellaria e l’assalto dei cacciatori di selfie | spunta l’idea del numero chiuso

(Di sabato 24 agosto 2024) Sondrio- La montagna disincantata. L’olimpo dei. In epoca di influencer e video virali le Alpi sono sempre più affollate e, per questo, pericolose. Si scalano le cime per compiacere e conquistare i follower. La “spettacolarizzazione“ del paesaggio da cartolina ha un protagonista assoluto in Lombardia: ildella Valmalenco che, più di altri, si sta ritirando a causa del cambiamento climatico. Suo malgrado appare in migliaia di scatti che l’hanno trasformato in breve tempo in una meta fascinosa e imperdibile. In passato c’è chi si è avventurato addirittura sulla precaria arcata di ghiaccio che lo fa assomigliare, complice il lago su cui si affaccia, a un piccolo Perito Moreno delle Alpi. Magia della natura in un ambiente delicatissimo.