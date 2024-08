Grande Fratello fan di Beatrice Luzzi contro Letizia Petris | Pazza psicopatica che picchia l' ex

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Volano stracci tra i fan dell'l'ex concorrente deldopo che quest'ultima ha commentato un video che circola in rete sull'attrice di Vivere. Con l'avvicinarsi della nuova edizione del, le tensioni tra gli ex concorrenti della passata stagione non accennano a placarsi. Un recente commento diad un video in cuidà uno schiaffo al figlio ha riacceso una polemica riguardante un episodioverso che, nella scorsa edizione, Alfonso Signorini aveva cercato di minimizzare. Il commento discatena una nuovaversia Nel weekend appena trascorso, Valentino ed Elia, i figli di, hanno orchestrato uno scherzo ai danni della madre con la complicità di, fidanzata del primogenito dell'attrice. Valentino ha finto di essersi