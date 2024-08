E il principe Harry hanno reinventato il Royal Tour

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 24 agosto 2024) Meghan Markle stupisce con le sue abilità in spagnolo durante ilin Colombia La padronanza dello spagnolo da parte di Meghan Markle, un’abilità che ha sviluppato durante il suo periodo di lavoro presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires, è stata al centro dell’attenzione durante il suo recentedi quattro giorni in Colombia con il. Questo fine settimana, il pubblico ha avuto un Assaggio diretto delle sue abilità linguistiche mentre teneva un discorso in spagnolo a un evento a tavola rotonda a Cali, la terza città più grande del paese. L’evento faceva parte di un’iniziativa più ampia volta a ispirare le donne afro-caraibiche in Colombia. “Essendo nel vostro paese, io e mio marito possiamo sentire il caldo abbraccio della Colombia: è incredibile”, ha detto Meghan nel suo discorso.