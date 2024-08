Due giorni di sport per tutti in riva al mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) La riviera e la spiaggia sono strettamente legati ae benessere. Una delle iniziative più importanti della stagione è ’Cesenatico in Wellness 2024’ che si tiene questo fine settimana, con tante attivitàive all’aria aperta, organizzate dal Time to Move Group. Oggi alle 8 il primo appuntamento è al Cala Romeo sulla spiaggia di Cesenatico Levante, nella Fitness & Wellness Area, con Yoga a cura di Simona Rota, alle 9 Group Cycling con Bloom e a seguire Power pilates a cura di MyFit e "Stretch and tone" con My Place. Nella stessa area, nel pomeriggio alle 16 Total Body a cura di My Place, alle 17 esibizione di pesistica olimpica a cura di Aco Cesenatico con la presenza del presidente regionale dell’Emilia Romagna Matteo Raspadori, mentre alle 18.30 ci sarà il Group Cycling a cura di Bloom.