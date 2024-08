Da eterna promessa a faro del gioco Per Fazzini è l’anno della verità Così vuole trascinare l’Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Uno degli aspetti più complicati nello sport è quello di confermarsi. Quante volte abbiamo ammirato le gesta di un giovane che sembrava potesse avere davanti a sé una carriera importante? Confermarsi è per antonomasia il passo più difficile per diventare grandi, fare il salto di qualità. Quello che ha avuto inizio la scorsa settimana potrebbe risultaredecisivo per uno dei giocatori più importanti all’internorosa azzurra. Jacopopuò essere l’uomo in più di questo Empoli: estro, qualità e personalità. D’Aversa apprezza ogni sua singola caratteristica e quest’anno sembra puntarci molto. "Un giocatore che sto spronando tanto è. Deve determinare di più dal punto di vista dei numeri. È considerato un’e quest’anno può essere il suo anno per la consacrazione".