Cosa c’è davvero tra me e Tananai Annalisa rompe il silenzio sul rapporto col collega

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Sono indubbiamente due dei cantanti più amati e popolari in Italia e tra di loro è nata un’alchimia particolare che ha fatto sognare tutti i fan. E oraha deciso dire ilsul suocon. Ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove si è occupata anche di altri argomento come la sua relazione coi genitori e il marito Francesco Muglia., oltre a soffermarsi sulprivato con, ha fatto sapere sulla famiglia: “Gli affetti vorrei godermeli di più. Ma devo dire che ci sono sempre a partire dai miei genitori e mio marito, quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello, siamo legati e lì sono solo. Vado al bar e faccio aperitivo con loro”.