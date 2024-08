Compagnia delle Opere | l’intelligenza artificiale e le piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Rimini, 23 Agosto 2024 –è stato una dei temi maggiormente dibattuti nello spazio che laha realizzato all’interno del Meeting di Rimini. Molti esperti insieme agli imprenditori hanno affrontato questo tema.rappresenta uno dei temi di maggiore importanza del nostro tempo e le aziende profit e non profit devono farsi trovare pronte per affrontare questa sfida e opportunità. Il Meeting di Rimini, non ha voluto sottrarsi dal raccontare questa tematica di straordinaria importanza. È proprio, che al Meeting 2024 rafforza la propria presenza con 30 incontri, oltre 120 relatori, 18profit e non profit e 2 mostre tematiche, a trattare per prima questa tematica con l’incontroin azienda. Scenari nazionali e internazionali e case history.