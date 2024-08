Bologna | riapre il Conad City di via Sant’Isaia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Ha riaperto oggi, dopo un breve periodo di ristrutturazione, ildi via, con ambienti rinnovati e una proposta commerciale ancora più completa. Il negozio ha introdotto tecnologie per la sostenibilità ambientale, come l’illuminazione a led e l’installazione degli impianti di refrigerazione di ultima generazione, che garantiscono un notevole risparmio energetico e una migliore conservazione degli alimenti. “All’interno del punto vendita è stato rivisitato sia il layout (la disposizione, ndr) dei reparti, che l’assortimento dei prodotti, prestando particolare attenzione nell’enfatizzare i prodotti biologici, i freschi e freschissimi, le produzioni del territorio emiliano e la linea di prodotti de ‘I Nostri Ori’ dell’Emilia – spiegano dal supermercato -. Tra i reparti rinnovati spicca un banco ricco di eccellenze della tradizione bolognese”.