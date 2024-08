Baby gang senza freni Due rapine in 20 minuti con coltello e spray Arrestati due sedicenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Unapaura. Tanto da aggredire pure un gruppo di uomini ben più grandi di loro. E compiere due(la seconda in realtà solo tentata) nel giro di venti. È successo mercoledì tra via Andrea Costa e via San Felice: due dei componenti del gruppetto, che stando ai testimoni avrebbe compreso cinque o sei ragazzini, sono statiper rapina pluriaggravata continuata in concorso con ignoti dalle Volanti della Questura e del commissariato Due Torri-San Francesco. Al Pratello sono così finiti due, italiani, uno dei quali con precedenti per percosse e minacce; il ragazzo ha anche opposto resistenza all’arresto. A ricostruire l’accaduto è il vice dirigente delle Volanti, Felice Palamara. Tutto inizia alle 4.40 del 21 agosto.