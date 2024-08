A Carpineti è grande festa con Fiera di San Vitale Domani i fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Partita ieri pomeriggio la tre giorni della storicadi San, tre giorni di divertimento, gastronomia, tradizioni antiche e sempre attuali, musica e ritrovi per salutare insieme la bollente estate che volge al termine. La millenariadi San, nata come ritrovo di allevatori e agricoltori, è diventata nei secoli un momento importante per tutta la montagna. In scena nell’ultima settimana di agosto con un programma ricco di iniziative curato dal comune con le tante associazioni e aziende che animano il territorio. Particolare attenzione sarà data alla gastronomia e a unaeccellenza,lo scarpazzone col riso, la versione montanara col riso dell’erbazzone. Domenica vi sarà un concorso per le cuoche, e sarà possibile gustare lo scarpazzone. La kermesse è iniziata nel tardo pomeriggio di ieri con un’anticipazione musicale a tema anni ’50.