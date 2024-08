Vuelta a España 2024 Wout Van Aert | Kuss ha fatto un lavoro incredibile Nella nostra squadra tutti danno qualcosa per l’altro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)Vanha messo il suo secondo sigilloa Espana. Una vittoria arrivata in volata sul traguardo di Cordoba, con il belga che hasuo lo sprint in un gruppo ristretto. Il corridore della Visma era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, aumentando il proprio vantaggioclassifica per la maglia verde. Una vittoria più difficile del previsto, visto che l’azione della Red Bull Bora-hansgrohe sulla salita finale ha spacco il gruppo. Vanè rimasto nel gruppetto i testa e ha saputo fronteggiare ance gli attacchi della UAE negli ultimi venti chilometri. Queste le sue parole al traguardo: “Non mi aspettavo di vincere così. Pensavo ad arrivo in volata con un gruppo più folto. Sapevo che il circuito finale era duro, ma non mi aspettavo che la corsa esplodesse in quella maniera”.