Udinese-Lazio Baroni oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Marco, alla vigilia della sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2024/25 tra. Torna in campo la formazione biancoceleste, l’unica tra le big insieme all’Atalanta ad aver centrato la vittoria nella prima giornata. Il 3-1 rifilato al neopromosso Venezia ha infatti rinfrancato l’ambiente dopo un’estate turbolenta sul fronte proteste contro la società. Zaccagni e gli altri sono attesi ora dalla trasferta sul campo dei friulani, che nella passata stagione hanno vissuto una vera e propria maledizione tra le mura amiche, ma ora con il nuovo corso di Kosta Runjaic la speranza a Udine è che il vento stia cambiando. Ladisi terrà alle ore 15.00 di venerdì 23 agosto, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club.