Ucraina bombe Usa per attacco a Kursk Putin | regione libera entro 1 ottobre

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – L’prosegue l’nellarussa die usaamericane. Intanto, Vladimirdelinea la road map per riconquistare il territorio invaso da Kiev e fissa anche una scadenza.L’offensiva delle forze armate ucraine rimane sotto i riflettori nella guerra iniziata da oltre 900 giorni. L’operazione ha l’obiettivo di mettere fine alla guerra “alle condizioni di un’indipendente”, dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che per mettere fine alla guerra è necessario creare quanti più problemi possibili allo Stato russo sul suo territorio.“Tutti dobbiamo capire che per espellere l’occupante dalla nostra terra, dobbiamo creare quanti più problemi possibili allo Stato russo sul suo territorio. Questo è il lavoro eroico dei nostri soldati. E questo lavoro eroico più è accurato, più è a lungo raggio e più è efficace”, aggiunge.