Trovata l’ultima dispersa Naufragio Bayesian individuato il corpo di Hannah Lynch

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) La tragica notizia è arrivata nella giornata del 23 agosto. I vigili del fuoco, al lavoro da giorni dopo ildel, hanno anche trovato, la figlia 18enne del magnate inglese Mike. Purtroppo è morta e anche per lei non c’è stato niente da fare. Le operazioni di ricerca di coloro che mancavano all’appello si sono dunque concluse. A causa delnon è stato facile per i sommozzatori lavorare, visto che lo yacht di lusso era sprofondato a 50 metri.non è riuscita a trovare la via di fuga necessaria ed è deceduta così come il papà. Anche la 18enne è rimasta purtroppo incastrata in una cabina e ha perso la vita. Leggi anche: “Come e quando sarà recuperato il relitto”.