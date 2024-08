Tragedia in casa mettono in carica lo scooter elettrico e vanno a dormire | 6 morti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Sei persone, presumibilmente appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in un incendio causato da unoche ha preso fuoco nella loroa Novi Sad, in Serbia, venerdì mattina. Il responsabile delle emergenze della città , Stojan Milovac, ha dichiarato che i vigili del fuoco hanno ricevuto la prima chiamata intorno alle 2:43 del mattino. "Hanno localizzato l'incendio molto rapidamente, in soli quattro minuti, ma sfortunatamente non c'è stato alcun salvataggio per le persone che si trovavano già nei locali", ha detto Milovac ai media. Il Ministero degli Interni serbo ha identificato come vittime due adulti con le iniziali DA, di 29 anni, e MS, di 23 anni, e quattro bambini, di età compresa tra due e sette anni.