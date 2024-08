Tragedia Aerea | La Procura Esplora Tutte le Ipotesi per l’Incidente che ha Ucciso Due Pescaresi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pescara - Ladella Repubblica di Terni ha avviato una serie di indagini per chiarire le cause dell'incidente aereo che ha portato alla morte di Massimo Sciannimanico, 58 anni, e Claudio Di Giacomo, 63 anni, entrambi residenti a Pescara. I due uomini sono deceduti quando il loro velivolo, un aeromobile monomotore quadriposto Partenavia, è precipitato vicino alla superstrada E45, pochi istanti dopo il decollo dall’aviosuperficie di Terni. In una nota, iltore facente funzioni Andrea Claudiani ha confermato che sono in corso accertamenti tecnici, medico-legali e documentali, oltre all'ascolto delle testimonianze. "Le indagini si concentrano sule possibili cause dell'incidente," ha dichiarato Claudiani. "Sono escluse le condizioni meteorologiche, ma rimangono apertele, tra cui guasti tecnici o errori umani.