Rotatoria via Fiorentina giunta e maggioranza insistono su un progetto che graverà sulle casse del Comune

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – «viasu unchedel» Scelgo Arezzo: “Un’opera che costerà quasi 10 milioni di euro e non sappiamo se i benefici supereranno i disagi subiti dai cittadini in questi anni” Quasi 10 milioni di euro per un’opera di cui non si vede la fine e che, a conti fatti, ancora non si capisce se i benefici supereranno i tanti disagi creati ai cittadini della zona (e non solo). Abbiamo più volte chiesto allacomunale di fermarsi e riflettere sulladi via, unche drena risorse importanti sottraendole agli interventi strutturali su strade, scuole, efficientamento energetico degli immobili pubblici, frazioni.