Recanatese le trattative È sfumato Marcandella

(Di venerdì 23 agosto 2024) È definitivamentel’arrivo di Davidealla. Quando la Vis Pesaro aveva annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il trequartista patavino si era aperto il "cuore alla speranza" ma, nonostante il dt Cianni abbia utilizzato tutte le armi di persuasione a disposizione, non ci sono stati argomenti convincenti per resistere alla concorrenza del Mestre di Mario Tacchinardi, dove, tra l’altro, milita un ex maceratese mai dimenticato come Gianluca Turchetta. D’altronde, era quasi fatale la scelta: la sua città di origine è ad un tiro di schioppo ma soprattutto l’offerta economica del club arancionero era fuori portata per cui, di fronte all’evidenza, non restava che arrendersi. Dopo il niet è partita la caccia al nuovo giocatore che dovrà ricoprire uno dei ruoli più delicati in assoluto nello scacchiere giallorosso.