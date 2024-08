Raffaele muore a 29 anni in moto | schianto violentissimo la fidanzata è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tragedia sulla statale 106 ionica, in provincia di Catanzaro, dove un giovane di 29Varano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto il 21 agosto., residente a Isca sullo Ionio, stava trascorrendo le vacanze estive quando, a bordo della sua, si è schiantato violentemente contro un’automobile. Nonostante inizialmente fosse cosciente e trasportato d’urgenza all’ospedale di Soverato, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso. L’incidente è avvenuto nel territorio di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si stava immettendo sulla statale da una traversa perpendicolare quando è avvenuto locon la, che procedeva in direzione sud verso Reggio Calabria. L’impatto è stato così forte che non ha lasciato scampo al giovaneciclista.