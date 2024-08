Quel pazzo venerdì 2 riprese finite | quando uscirà e tutte le novità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono ormai quasi giunte al termine ledi2, che rivedrà nuovamente Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Sedel film del 2003, il lungometraggio prenderà il titolo di Freakier Friday e proseguirà la storia di Anna e di sua madre, Tess. Ad alcuni mesi di distanza dall’inizio delledi2, che nella versione originale prenderà il titolo di Freakier Friday, Jamie Lee Curtis ha annunciato la fine dei lavori. L’interprete Premio Oscar per Everything Everywhere All at Once ha inoltre colto l’occasione per dedicare uno speciale omaggio alla sua collega, Linday Lohan, senza la quale, a detta sua, il film non sarebbe stato possibile.ledi “2” – VelvetMagIl film nasce come trasposizione cinematografica del romanzo A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers, degli Anni Settanta.