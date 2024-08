Perché i contratti e il sesso salvano i matrimoni La ricetta di Annamaria Bernardini de Pace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) «Mi dispiace molto che si siano lasciati».de, l'avvocatoalista più celebre d'Italia, è sinceramente toccata dalla rottura tra i divi Ben Affleck e Jennifer Lopez. «Ero felice quando si erano rimessi insieme, c'era sicuramente un rapporto forte, se no due persone così importanti non avrebbero perso la faccia mettendosi insieme». Jennifer Lopez, dopo due anni dal sì, ha depositato la richiesta di divorzio al tribunale di Los Angeles. «Allora presumo che sia stata lei ad aver ricevuto l'offesa. L'avevo vista in foto recenti e mi sembrava sciupata».Si ipotizzava, all'inizio della relazione, dell'esistenza di accordi preali che riguardavano anche il numero dei rapporti intimi che lui doveva rispettare. Plausibile? «No, io non ci credo. Sono leggende metropolitane. Gli accordi preali ci sono, ma riguardano aspetti economici.