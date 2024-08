Nino Buonocore al Monterice Divino Jazz Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Musicad’autore e degustazione di vino di eccellenza del Cilento, è il binomio vincente del “Montecorice”, giunto alla X edizione, in programma oggi e domani, sabato 24 agosto, in piazza San Biagio, nel cuore del borgo di Montecorice capoluogo. Ildal 2024 rientra nell’ambito del progetto fatto valere presso la Regione Campania della Rete dei “Borghi del” composta dai Comuni di Laurino (capofila), Montecorice, Vallo della Lucania, Ispani e Teggiano. Saràad aprire la rassegna 2024, questa setra alle 22:15, con uno spettacolo live che ripercorre tutta la sua quarantennale carriera di grande successo in chiave, un genere che in qualche modo ha sempre caratterizzato le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, iconaistica di fama mondiale.