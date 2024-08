Mara Venier rivelazione shock | Ecco cosa mi è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha recentemente raccontato a Dagospia i dettagli della sua “estate de ma”, descrivendo un periodo segnato da gravi problemi di salute che l’hanno costretta a rinunciare alle vacanze. La conduttrice ha subito due delicati interventi alla retina a causa di un’improvvisa emorragia, uno a luglio e l’altro ad agosto. Nonostante i problemi di salute,ha scelto di rimanere in silenzio per non preoccupare i suoi figli, preferendo affrontare da sola questo difficile periodo. In queste settimane,si è trovata a Roma, lontana dalle consuete vacanze a Santo Domingo, dove ogni anno si reca insieme al marito Nicola Carraro. Dopo le prime due operazioni, Carraro è rientrato appositamente dalla Repubblica Dominicana per stare al fianco della moglie.