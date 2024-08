Mara Venier la verità sugli interventi agli occhi | Emorragia improvvisa estate difficile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non sono stati mesi facili per. L’amata conduttrice ha dovuto fare i conti con qualche problemino fisico. Ziaama avere un rapporto sincero e diretto con i propri fan: lo scorso luglio, dopo un non ben precisato problema all’o, aveva condiviso su Instagram un selfie dalla Casa di Cura San Domenico di Roma lasciando intendere un ricovero d’urgenza e un intervento. Ad agosto poi un nuovo aggiornamento social dalla stessa struttura ospedaliera. La conduttrice di Domenica In ha deciso di raccontare più nel detto quanto accaduto. “Ho subito duealla retina per una. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista.