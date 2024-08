L’attenzione per la salute e la cura di sé sta diventando un’ossessione per molti | si rischiano disturbi d’ansia | lo studio e il parere dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Uno smartphone o un watch per misurare i battiti del cuore, calorie bruciate, chilometri percorsi o quante vasche ho fatto. Controllare se la prestazione fisica di oggi è migliorata rispetto a ieri. Perché non è mai abbastanza quello che faccio per mantenermi in forma. Come afferma Caroline Crampton, autrice di A Body Made of Glass: A History of Hypochondria (Granta Books), “La cultura del wellness sta incoraggiando le persone a considerare la propriacome un work in progress. Piuttosto che apprezzare le capacità di cui disponiamo, siamo spinti a migliorarci costantemente”. Una corsa senza fine che ha come rischio quella di diventare ossessionati dall’idea di benessere.