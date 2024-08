La Lucchese pareggia a reti bianche contro il Pineto | 0-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Teramo), 23 agosto 2024 – Si ritorna in campo per l’inizio del campionato e laaffronta ilin trasferta, con una formazione inedita. Assente per squalifica Gasbarro, mentre sono rimasti a Lucca Magnaghi e Gucher, che ormai aspettano solo di essere ceduti nell’ultima settimana di mercato. Gorgone schiera il 4-3-3 con Palmisani tra i pali, in difesa Fazzi, Sabbione Frison. A centrocampo Quirini ed Antoni sugli esterni nel mezzo Tumbarello e Welbeck. In avanti Fedato, Costantino e Visconti, che a volte torna a giocare sulla linea di centrocampo. I rossoneri provano a partire aggressivi e al 3’ Quirini crossa al centro per la testa di Costantino, ma Marafini allontana la sfera. Ilrisponde al 10’ con un bel destro di Fabrizi.