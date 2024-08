La funzione sociologica dell’ironia e della risata nelle opere NeoDada di Naufal Abshar quando l’introspezione viene sollecitata dalla leggerezza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’arte contemporanea, in particolar modo quella fortemente concettuale, attinge spesso al sarcasmo per dare una versione dissacrante di quelle piccole e grandi abitudini che contraddistinguono la società attuale, sottolineando quanto l’essere umano possa soffermarsi solo sulla superficie visiva e quanto poco invece sia in grado di andare più a fondo per incontrare il messaggio più autentico e sottile dell’esecutore di un’opera. Vi sono però alcuni artisti che hanno bisogno di abbracciare la lineapur mantenendosi fortemente legati alla figurazione, per esprimere non solo il proprio pensiero e il risultato dell’osservazione del mondo che li circonda, ma anche per conquistare il fruitore in virtù dell’apparente fatuità per poi trascinarlo dentro le profondità del suo punto di vista sulle interazioni tra individui.