Incendio devastante in un albergo è strage | Ore di fiamme!

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bucheon, Corea del Sud – Sette persone hanno perso la vita e altre dodici sono rimaste ferite in un drammaticoscoppiato in un hotel a Bucheon, circa 25 chilometri a ovest di Seul. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, avvenuto nella serata di ieri, che ha gettato nella disperazione la tranquilla comunità della città. L’ha avuto origine all’ottavo piano della struttura alberghiera, che conta nove piani e 64 camere. Al momento dell’incidente, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, vi erano 27 ospiti presenti nell’hotel. Il rogo, che ha richiesto ben tre ore per essere domato, ha causato danni ingenti e ha seminato il panico tra gli ospiti. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento.