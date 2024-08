Il Napoli aveva mollato Brescianini per McTominay e ha perso tutti e due Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilpere hae due (). Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana dia proposito di Mc Tominay e della possibilità che possa diventare un calciatore del. Ironia canaglia,chi? Ilhain extremis il centrocampista del Frosinone per puntare su un centrocampista già collaudato, con la speranza di trovare un accordo con il Manchester City per Scott, forte della volontà del giocatore scozzese di lavorare con Conte. Il club inglese continua però a chiedere 30 milioni e l’operazione è in stand by, perché De Laurentiis ha bisogno prima di fare cassa, soprattutto con l’addio di Osimhen. Chi troppo vuole nulla stringe? Il rischio è quello. Aggiungiamo noi che il clubfatto sapere che Bresciani era statoper un centrocampista più forte.