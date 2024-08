Giunge alla quinta edizione la scuola di formazione Percorsi Assisi C’è anche la Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da domani al 1 settembre torna al Sacro Convento di, per la sua, ladi, esperienza educativa che unisce studio e vita di relazione. Questaruoterà attorno al tema “Etica e sviluppo tecnologico. Sinergie per generare futuro”. L’iniziativa – promossa dal Sacro Convento di San Francesco e da Politecnico di Milano, Università degli Studi di NapoliII, Università Luiss Guido Carli di Roma, Università degli Studi di Perugia, Università di Parma, Università degli Studi dell’Aquila e Università Politecnica delle Marche – inserire l’approfondimento accademico in un contesto di dialogo, favorendo la maturazione dei partecipanti nelle competenze e nella comune responsabilità per il bene.