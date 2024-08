Dopo Sexy Shop arriva il nuovo singolo di Fedez con un chiaro riferimento al Pandoro Gate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) La lunga estate dinon è ancora finita. Il rapper milanese torna alla ribalta con una nuova frecciatina al veleno rivolta alla ex moglie Chiara Ferragni. Da quando la coppia più influente d’Italia ha annunciato la separazione, sembra che l’artista non riesca a fare a meno di lanciare messaggi subliminali, alimentando così le polemiche e tenendo alta l’attenzione del pubblico. E, di mezzo, c’è ancora una volta una canzone, cantata in anteprima durante a un party a Ibiza.