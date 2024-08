Dopo i dazi UE sulle auto elettriche cinesi Pechino pronta a bastonare quelle termiche tedesche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continua il braccio di ferro fra Unione Europea e Cina: mentre Bruxelles divulga la bozza definitiva deiprodotte in Cina ed esportate nel vecchio continente,fa sapere che non resterà a guardare e farà “di tutto” per difendere gli interessi delle sue aziende. Come ormai noto, le misure economichevetture a batteria prodotte in Cina sono arrivate al termine di un’indagine anti-dumping avviata nell’ottobre 2023: ora i costruttori del Dragone saranno costretti a subirecompresi dal 17 al 36,3%, da aggiungere all’imposta del 10% già in essere. Percentuali calcolate in base al grado di trasparenza – intesa come livello di collaborazione offerta nelle indagini – dei vari costruttori, interrogati dallerità europeedinamiche delle loro attività industriali.