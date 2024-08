Delitto di Sharon Verzeni carabinieri vicini alla svolta | prelevati oggetti dalla casa Il fidanzato | Sono sereno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Istanno accelerando sul fronte delle indagini deldi, uccisa a Terno d’Isola tra il 29 ed il 30 luglio. Un sopralluogo-lampo, frutto con ogni probabilità delle informazioni raccolte nei giorni scorsi dai parenti e daldi. Persone ascoltate per ore ed orericerca di un indizio, di una chiave che potesse finalmente scardinare la cassaforte nella quale è racchiuso il mistero dell’uccisione della donna. Così ieri i militari sifiondati nell’abitazione dove viveva insieme al compagno Sergio Ruocco, idraulico di 37 anni, sentito per ben tre volte dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Dunque, senza la necessità della presenza di un legale. Il: “” (ANSA FOTO) – cityrumors.itRuocco, infatti, non è indagato.