De Laurentiis ha trasformato Conte da guerriero a viso mazziato che non ci crede nemmeno se lo paghi

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Chimera di DeQuando Spalletti sgattaiolò via da Napoli, il gesto divenne presto una sorta di arcano al quale nessuno sapeva dare risposte. Cominciarono meravigliose ricostruzioni e fantomatiche ragioni che arricchirono per un po’ di tempo la fuga del guru toscano. Si fece vivo finalmente mostrandosi col dispotico Presidente durante una frugale cena a base di pizza margherita in uno dei quartieri più strabilianti della città. In verità alle domande affannose dei giornalisti che rincorrevano quel triste eroe dello scudetto inatteso, al cospetto della fascinosa Partenope, si rimaneva destabilizzati dalle risposte e dal linguaggio del condottiero per il suo lessico alquanto ampolloso che non rendeva verosimile nessuna delle supposizioni in campo.