Dalla Liguria a Bari è guerra tra Pd e M5S Elly Schlein? Chi l' ha vista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Che invidia per. Lei che va in vacanza, e stacca per davvero i contatti con il mondo, nessuno sa dove sia, se in Grecia come l'anno scorso o a Lugano dai genitori o piuttosto a Barcellona con la fidanzata Paola. Insomma nessuna paparazzata su qualche spiaggia, neanche un salto alla convention di Chicago, nessun ospite che vada a trovarla ad esempio in una masseria, nessun selfie familiare accanto alla grigliata di ferragosto, neanche un passaggio televisivo, con pensosa inter, sullo sfondo di un tipico giardino mediterraneo. Niente di niente, «è andata via», pure la coppia di bodyguard del Nazareno, Igor Taruffi e Davide Baruffi, è rimasta senza consegne: che diamine, la segretaria ha staccato il telefono.