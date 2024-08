Cremonese-Carrarese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Vietato sbagliare per entrambi in vista dei loro reciproci obiettivi.si giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta subita all’esordio a Cosenza ha già cancellato il passaggio del turno in Coppa Italia a spese del Bari. C’è bisogna subito di una vittoria per rimettere la stagione sui binari giusti. I toscani hanno iniziato con tante difficoltà visto che prima hanno perso in Coppa Italia contro il Cagliari e poi sono caduti a Cesena nella prima di campionato.