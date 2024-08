Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Baronissi ottiene fondi dalla regione Campania per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gli Assessori Luca Galdi e Maria Chiara Barrella: “12.000 euro aper la progettazione del Piano di Eliminazione(P.E.B.A.), aprendo la strada a un territorio più inclusivo e accessibile per tutti” Laha ufficialmente incluso ildinell’elenco dei beneficiari deidestinati alla progettazione di piani per. Con un decreto dirigenziale della Giunta Regionale,è stata ammessa a un finanziamento di 12.000mila euro per lo sviluppo del Piano di Eliminazione(P.E.B.A.), uno strumento fondamentale per la pianificazione di interventi strutturali che miglioreranno l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici.